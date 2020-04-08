У Києві та області розслідують завищення цін на маски в аптеках

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Середа, 8 квітня 2020, 21:55

Антимонопольний комітет розглядає справу про завищення цін на одноразові медичні маски 18-тю найбільшими аптечними мережами Києва та області.

Джерело: ZN.ua з посиланням на інформацію, отриману в київському обласному відділенні АМКУ

Деталі: Повідомляється, що справу відкрито 30 березня через порушення закону "Про захист економічної конкуренції". У ній також фігурують 6 виробників-постачальників медичних масок.

Зараз АМКУ здійснює збір і аналіз інформації від реалізаторів масок на території Києва та області. Орієнтовно з 13 квітня почнеться прийом пояснень від відповідачів у справі.

У прес-службі зазначили, що порушникам загрожує штраф в розмірі до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Теми: карантин медицина коронавірус Covid-2019


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