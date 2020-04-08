Яким буде Великдень на карантині: МВС і церковники узгодили формат свята

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Середа, 8 квітня 2020, 22:26

МВС та релігійні конфесії визначили формат проведення релігійних свят в умовах карантину, зокрема Великодня.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Facebook, Інтерфакс-Україна

Деталі: За даними МВС, у храми будуть допускатися не більше 10 осіб, але звідти буде йти онлайн трансляція, доступна для всіх.

У місцях богослужінь зможуть бути одночасно присутніми: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію.

Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт агенції Інтерфакс-Україна, такої угоди досягли представники МВС та Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час онлайн-зустрічі, присвяченої формату проведення богослужінь під час свят.

За його словами, йдеться про християнський Великдень, іудейський Песах і мусульманські ніч Бараат і початок місяця Рамадан.

Тандіт зазначив, що парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по одній-дві людини, коли богослужіння там не буде. Всі присутні зобов'язані носити маски, а зовні не має бути черг.

За словами радника глави МВС, існуватиме кілька можливостей проведення обряду освячення пасок і кошиків. У містах священнослужителів запрошуватимуть у пекарні, на заводи або в магазини, де ті освячуватимуть паски, і всі охочі зможуть купити їх вже освяченими. У сільській місцевості віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик зможе пройти вулицями і освятити їх.

Тандіт повідомив, що в разі спроб вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі "толерантно роз'яснюватимуть необхідність виконання цих правил".

Також, за його словами, була досягнута домовленість, що представники всіх релігійних організацій подадуть списки людей, які задіяні в проведенні богослужінь, для їх безперешкодного пересування.

Теми: карантин святкування коронавірус Covid-2019 церква


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