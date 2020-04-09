Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом
Президент США Дональд Трамп очікує уповільнення поширення коронавіруса у США.
Джерело: "Голос Америки"
Пряма мова: "Не люблю говорити про це занадто голосно, бо раптово нічого не відбувається. Але я думаю, що це ( уповільненню поширення коронавіруса у США - ред ) відбудеться вже в недалекому майбутньому".
Деталі: Трамп зазначив, що рішення про відкриття країни буде прийматися спільно "з професіоналами.., з різними людьми, які приймають рішення".
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Нагадаємо:
- У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.