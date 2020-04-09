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Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом 

Четвер, 9 квітня 2020, 05:51
Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом 

Президент США Дональд Трамп очікує уповільнення поширення коронавіруса у США.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Не люблю говорити про це занадто голосно, бо раптово нічого не відбувається. Але я думаю, що це ( уповільнення поширення коронавіруса у США - ред ) відбудеться вже в недалекому майбутньому".

Деталі: Трамп зазначив, що рішення про відкриття країни буде прийматися спільно "з професіоналами.., з різними людьми, які приймають рішення".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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