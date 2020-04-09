Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом 

2053 перегляди
Четвер, 9 квітня 2020, 05:51

Президент США Дональд Трамп очікує уповільнення поширення коронавіруса у США.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Не люблю говорити про це занадто голосно, бо раптово нічого не відбувається. Але я думаю, що це ( уповільненню поширення коронавіруса у США - ред ) відбудеться вже в недалекому майбутньому".

Деталі: Трамп зазначив, що рішення про відкриття країни буде прийматися спільно "з професіоналами.., з різними людьми, які приймають рішення".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 500 830 випадків захворювання 317 855 осіб одужала та 87 706 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19.

Теми: США коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У штаті Нью-Йорк вже 150 тисяч заражень коронавірусом 9 квітня 2020, 04:32
США репатріювали більше 50 000 громадян 9 квітня 2020, 01:52
Вибори в США: Сандерс зняв свою кандидатуру, звільнивши шлях Байдену 8 квітня 2020, 18:37
Усі новини
Головні новини
У Києві "замінували" лікарню, де лежать хворі з коронавірусом
Яким буде Великдень на карантині: МВС і церковники узгодили формат свята
В ОПУ обговорювали введення надзвичайного стану
Уряд змінив карантинні обмеження. Що нового
Усі новини
Діти

Як діагностувати гіперактивність у дітей та чи треба лікувати

коронавірус

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування