ООС: противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм

8 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно використали чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів .

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

За попередніми даними розвідки, поранено 5 російських найманців.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляв наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Станом на 07.00 ранку втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".