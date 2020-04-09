Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Четвер, 9 квітня 2020, 07:12
ООС: противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм

8 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно використали чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів .

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

За попередніми даними розвідки, поранено 5 російських найманців.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляв наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Станом на 07.00 ранку втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Останні новини
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
Усі новини...
Реклама: