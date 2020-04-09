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"Укрзалізниця" каже, що її працівники давно отримали альтернативу паперовим маскам

Четвер, 9 квітня 2020, 08:41
Укрзалізниця каже, що її працівники давно отримали альтернативу паперовим маскам

"Укрзалізниця" запевняє, що працівники локомотивного депо "Кременчук" повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, і спростовує, що працівникам видали паперові маски у квітні.

Джерело: "Укрзалізниця" у Facebook

Дослівно: "На початку дії карантину 12 та 13 березня регіональна філія "Південної залізниці" у зв’язку із дефіцитом захисних масок самостійно виготовила для працівників локомотивного депо "Кременчук" паперові маски. Однак вже з 14 березня залізничники були повністю забезпечені захисними масками, закупленими у виробників".

Деталі: "Укрзалізниця" назвала фейком повідомлення у ЗМІ про те, що на Полтавщині її працівникам 8 квітня роздали паперові маски.

За даними відомства, локомотивне депо "Кременчук" отримало і видало працівникам: 750 масок; 300 респіраторів; 230 гумових рукавиць; 46 літрів засобів для дезінфекції рук тощо.

У запасі депо ще залишається 160 медичних масок та 250 масок багаторазового використання.

"Укрзалізниця" запевняє, що постійно поповнює запаси засобів індивідуального захисту аби убезпечити роботу колективу, задіяного у перевезенні стратегічно важливих вантажів.

Зокрема, силами регіональних філій закуплено та передано структурним підрозділам понад 268 тисяч захисних масок та респіраторів; поставлено понад 18 тисяч літрів антисептика для рук.

Крім того, згідно з повідомленням, регіональні філії забезпечені одноразовими рукавицями, окулярами, засобами для дезінфекції приміщень та рухомого складу тощо.

Найближчим часом планується поставити ще понад 1,2 млн засобів захисту дихальних шляхів.

Завдяки централізованим закупівлям, закуплено: 9,5 тисяч респіраторів; 4,5 тисячі літрів антисептика.

Ще планується закупити 500 тисяч масок та близько 50 тисяч літрів антисептику для рук, заявили у транспортному відомстві.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницякоронавірусCovid-2019епідеміядержзакупівлі
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