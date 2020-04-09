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США: за добу 33 тисячі нових випадків COVID-19 і майже 2 тисячі смертей

Четвер, 9 квітня 2020, 08:45
США: за добу 33 тисячі нових випадків COVID-19 і майже 2 тисячі смертей

Сполучені Штати другий день поспіль фіксують майже 2000 смертей, пов’язаних із коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За останню добу підтверджено 1973 смерті, це знову найгірший щоденний показник у світі з моменту початку пандемії. 8 квітня повідомлялося про 1939 померлих.

Загальна кількість померлих у США зросла до 14 817.

США за кількістю померлих випередили Іспанію, більша кількість тільки в Італії.

Втім, у Сполучених Штатах також зафіксовано понад чверть офіційно підтверджених випадків у світі: загалом 432 132, хоча ця цифра постійно оновлюється. За добу підтверджено понад 33 тисячі нових випадків.

З середини минулого тижня США фіксують понад 1000 смертей щодня, незважаючи на заходи стримування, які поступово впроваджувались у кожному штаті.

Штат Нью-Йорк є основним центром американської епідемії, тут зафіксовано 6268 смертей. За кількістю інфікованих цей штат вже обійшов Італію – понад 150 тисяч. Від початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 139 422 людини.

Однак губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявляє, що ситуація там стабілізується.

Куомо назвав зниження числа нових госпіталізацій та інші дані як доказ того, що обмеження соціального дистанціювання в Нью-Йорку працюють, допомагаючи отримати певний контроль над швидкістю зараження.

Читайте також: Коронавірус, помножений на Трампа: чому США виявилися не готовими до епідемії

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Теми: коронавірусепідеміяСША
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