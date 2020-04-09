У Чернівецькій області двоє померлих від COVID-19

8 квітня у Чернівецькій області від коронавірусу померли двоє людей, які самостійно лікувались вдома і пізно звернулись до лікарів.

Джерело: пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "Увечері 8 квітня у Глибоцькій райлікарні помер 59-річний мешканець села Кам’янка, який довго лікувався вдома, експрес-тест показав, що в нього коронавірус".

Деталі: Відзначається, що чоловік захворів ще 22 березня, довго лікувався вдома. 4 квітня самостійно звернувся до лікарні та був госпіталізований у реанімаційне відділення у вкрай важкому стані.

Швидкий тест на коронавірус виявився позитивним. Результати ПЛР-тестів ще чекають.

У чоловіка також була гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та аритмія.

Також 8 квітня у Міській лікарні померла чернівчанка 1949 року народження, інфікована COVID-19. Вона також мала ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу.

Жінка занедужала 31 березня, лікувалась вдома, лише через тиждень звернулася до лікарні.

Перебувала в реанімаційному відділенні на кисневій дотації.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі