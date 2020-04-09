У Чернівецькій області двоє померлих від COVID-19

2389 переглядів
Четвер, 9 квітня 2020, 09:12

8 квітня у Чернівецькій області від коронавірусу померли двоє людей, які самостійно лікувались вдома і пізно звернулись до лікарів.

Джерело: пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "Увечері 8 квітня у Глибоцькій райлікарні помер 59-річний мешканець села Кам’янка, який довго лікувався вдома, експрес-тест показав, що в нього коронавірус".

Деталі: Відзначається, що чоловік захворів ще 22 березня, довго лікувався вдома. 4 квітня самостійно звернувся до лікарні та був госпіталізований у реанімаційне відділення у вкрай важкому стані.

Швидкий тест на коронавірус виявився позитивним. Результати ПЛР-тестів ще чекають.

У чоловіка також була гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та аритмія.

Також 8 квітня у Міській лікарні померла чернівчанка 1949 року народження, інфікована COVID-19. Вона також мала ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу.

Жінка занедужала 31 березня, лікувалась вдома, лише через тиждень звернулася до лікарні.

Перебувала в реанімаційному відділенні на кисневій дотації.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус жертви Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Чернівецькій ОДА назвали ймовірні причини спалаху COVID-19 в регіоні 8 квітня 2020, 22:53
51 медик заразився коронавірусом на Буковині 8 квітня 2020, 20:00
Троє священників підхопили коронавірус на Буковині 7 квітня 2020, 23:50
Усі новини
Головні новини
За добу кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла на 224, померлих – на 5
У Києві "замінували" лікарню, де лежать хворі з коронавірусом
Яким буде Великдень на карантині: МВС і церковники узгодили формат свята
В ОПУ обговорювали введення надзвичайного стану
Усі новини
коронавірус

Як носити маски правильно та безпечно

опитування

На карантині чоловіки стали більше часу витрачати на секс, сон та алкоголь