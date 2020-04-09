Білорусь попросила ЄС про допомогу через коронавірус

Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками відеонаради міністрів у справах допомоги розвитку країн ЄС.

"Білорусь попросила допомоги для своєї системі охорони здоров’я та вирішення макрофінансових та макроекономічних наслідків цієї ситуації. Також вони просять фінансової допомоги. Зараз ми вивчаємо, як ми можемо реагувати на ці запити, дивлячись, зокрема, на економічну підтримку, для системи охорони здоров’я та громадянського суспільства", - сказав Боррель.

"Загальна сума цієї підтримки ще не визначена, але я можу заздалегідь сказати, що вона становитиме близько 60 мільйонів євро", - додав він.

Боррель нагадав, що минулого тижня Єврокомісія оголосила про виділення 30 мільйонів євро для країн "Східного партнерства" на закупівлю медичних препаратів.

"Ми також передбачаємо близько 300 мільйонів євро кредитів та субсидій малим та середнім підприємствам країн Східного партнерства для підтримки ліквідності, полегшення доступу до кредитів та активізації бізнесу після кризи", - сказав він.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у Білорусі перевищила 1000 осіб.

Президент Білорусі Александр Лукашенко публічно виступає проти будь-яких різновидів карантину і каже, що проти коронавірусу можна боротися горілкою і тракторами.

Читайте детальніше про ситуацію в країні: Трактор проти коронавірусу: що стоїть за відмовою Лукашенка від карантину в Білорусі