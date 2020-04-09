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Агентство ЄС з моніторингу захворювань: Європа не досягла піка епідемії

Четвер, 9 квітня 2020, 12:00

Пандемія коронавірусу все ще заражає і вбиває велику кількість людей по всій Європі, і поки немає ніяких ознак того, що пік спалаху досягнуто.

Про це заявив Європейський центр з контролю і профілактики захворювань, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У звіті центру йдеться, що його система моніторингу смертності показала, що смертність від усіх причин, включаючи Covid-19, вище очікуваних показників в Бельгії, Франції, Італії, Мальті, Іспанії, Швейцарії та Великій Британії, в основному серед людей віком старше 65 років.

Незважаючи на останні дані з Італії та Австрії про те, що число нових випадків захворювання і смертей знижується, "в даний час немає ніяких ознак того, що пік епідемії досягнутий", йдеться в звіті.

Директора центру Андреа Аммон сказала, що, виходячи з наявних даних в регіоні і в поточній ситуації, "можна очікувати триваючого поширення вірусу".

"Ще занадто рано раптово скасовувати всі заходи із дистанціювання ... навіть якщо ці жорсткі заходи можуть бути вельми руйнівними для суспільства на економічному і соціальному рівні", - сказала вона.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила, що тенденція зниження темпів зростання нових випадків коронавірусу в країнах Європи не означає, що прийшов час послабити заходи боротьби з поширенням вірусу.

Як повідомлялося, у Німеччині число підтверджених випадків коронавірусної інфекції зростає третій день поспіль після чотирьох попередніх днів падіння.

Водночас в Італії продовжує знижуватися кількість загиблих у зв’язку з COVID-19, а кількість тих, хто одужав, встановила новий рекорд.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європакоронавірусепідемія
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