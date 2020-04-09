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Кличко: Гаряча вода повинна бути

Четвер, 9 квітня 2020, 12:53
Кличко: Гаряча вода повинна бути

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що в період обмежувальних карантинних заходів гідравлічні випробування водопровідних систем проводитимуть лише там, де не потрібно відключати воду споживачам.

Джерело: Кличко під час онлайн-пресконференції

Деталі: Зокрема, відповідаючи на запитання, чому в столиці відключають гарячу воду і чи можна цього уникнути, мер пояснив, що гідравлічні випробування, згідно із законодавством, починаються щороку одразу після завершення опалювального сезону.

Однак запевнив, що за його дорученням на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитись тільки на об’єктах, де не треба виключати воду користувачам.

Пряма мова: "Так що вода гаряча повинна бути. Якщо у вас вона відсутня – звертайтесь за телефоном 1551. Ми миттєво будемо виправляти ситуацію".

Додатково: За словами Кличка, столична влада хоче змінити формат випробувань: підготували звернення до уряду, внесли зміни до профільного законодавства – зменшити терміни, коли в будинках відсутнє гаряче водопостачання під час проведення тестування мереж.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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