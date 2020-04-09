Білорусь відмовилась видати Росії "свідка Єгови"

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Четвер, 9 квітня 2020, 13:16

Білоруська влада відмовилася видати Росії громадянина РФ та "свідка Єгови", якого на батьківщині обвинувачують в екстремізмі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 8 квітня в організації "Свідки Єгови" повідомили, що Миколу Махалічева відпустили за день до цього у білоруському Вітебську.

Це сталося відразу після того, як Офіс генерального прокурора Білорусі оголосив про своє рішення відмовити Росії в екстрадиції.

Махалічева, вихідця з Ханти-Мансійського автономного регіону Росії, арештували у Вітебську 21 лютого на прохання Росії.

Правозахисники заявляли, що звинувачення проти Махалічева пов’язані з його релігійними поглядами.

Він один із 23 "свідків Єгови", яких переслідують у Ханти-Мансійському автономному регіоні.

Передісторія:

  • Росія заборонила діяльність "Свідків Єгови" і внесла організацію до списку "екстремістських" у квітні 2017 року.

Теми: Білорусь Росія релігія


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