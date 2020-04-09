Білорусь відмовилась видати Росії "свідка Єгови"
Четвер, 9 квітня 2020, 13:16
Білоруська влада відмовилася видати Росії громадянина РФ та "свідка Єгови", якого на батьківщині обвинувачують в екстремізмі.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: 8 квітня в організації "Свідки Єгови" повідомили, що Миколу Махалічева відпустили за день до цього у білоруському Вітебську.
Це сталося відразу після того, як Офіс генерального прокурора Білорусі оголосив про своє рішення відмовити Росії в екстрадиції.
Махалічева, вихідця з Ханти-Мансійського автономного регіону Росії, арештували у Вітебську 21 лютого на прохання Росії.
Правозахисники заявляли, що звинувачення проти Махалічева пов’язані з його релігійними поглядами.
Він один із 23 "свідків Єгови", яких переслідують у Ханти-Мансійському автономному регіоні.
Передісторія:
- Росія заборонила діяльність "Свідків Єгови" і внесла організацію до списку "екстремістських" у квітні 2017 року.