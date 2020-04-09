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У п'ятницю Україну покропить дощик, вночі заморозки

Четвер, 9 квітня 2020, 13:17
У п'ятницю Україну покропить дощик, вночі заморозки

Найближчої доби погоду в більшості областей України визначатиме малоактивний атмосферний фронт, місцями пройдуть невеликі дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі в північній частині, вдень у північних, центральних і східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

10 квітня температура вночі 4-9° тепла, в східних областях 1-4° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°; вдень в західних і північних областях 9-14° тепла, на решті території 15-20°, на півдні Одеської області до 23°; у високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві в п'ятницю - місцями невеликий дощ; температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

11 квітня в Україні буде без опадів, лише в східних та Запорізькій областях вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в північних західних і центральних областях на поверхні грунту заморозки 0-5; вдень 9-14° тепла, на північному сході країни 6-11°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, на грунті заморозки 0-3; вдень 11-13° тепла.

Теми: погода
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