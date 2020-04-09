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Коронавірус може "відновлюватися" у вилікуваних пацієнтів – корейські експерти

Четвер, 9 квітня 2020, 13:52
Коронавірус може відновлюватися у вилікуваних пацієнтів – корейські експерти
Bloomberg

Коронавірус може "реактивуватися" у тих, хто вже вилікувався від хвороби COVID-19, вважають у Корейському центрі з контролю й профілактики захворювань.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Близько 51 пацієнта, який був вилікуваний від COVID-19 у Південній Кореї, знову отримали позитивний результат тесту на коронавірус Sars CoV 2.

За словами генерального директора Корейського центру з контролю над захворюваннями Чона Юн Кьона (Jeong Eun-kyeong), у цих людей вірус радше "реактивувався", ніж вони знову заразилися, раз результат їхнього тесту був знову позитивним незабаром після виходу з карантину.

Керівник центру зазначив, що там проводять комплексне дослідження можливої ​​причини такого явища. Він додав, що "було багато випадків, коли пацієнт під час лікування давав негативний результат одного дня і позитивний – іншого".

Пацієнт вважається таким, що повністю видужав від коронавірусної хвороби нового типу, коли два тести, проведені з 24-годинним інтервалом, показують негативні результати.

Південна Корея була однією з перших після Китаю країн, де зареєстрували масштабний спалах невідомого раніше коронавірусу.

При цьому в Південній Кореї було зареєстровано всього 200 смертей, а число нових випадків на піку захворювання 29 лютого становило 1189 чоловік.

Одна з наймасштабніших програм тестування у світі і технологічний підхід до відстеження інфекцій призвів до того, що Південна Корея стримує епідемію без блокування і закриття бізнесу.

Згідно з даними Центру Джона Гопкінса, станом на 9 квітня у Південній Кореї було зафіксовано 10 423 випадків зараження COVID-19 – при цьому 6 973 вже вилікувалися, а 204 померли.

Тим часом в Китаї ростуть побоювання щодо можливого повторного зараження видужалих пацієнтів. Там зафіксовано повторні позитивні результати тесту і навіть смерті у тих, хто раніше одужаві. Деякі, щоправда, припускають, що проблема може полягати у суперечливості результатів тестування.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяПівденна Корея
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