Розстріли на Майдані: ДБР провело ще 3 слідчі експерименти у розслідуванні

Слідчі ДБР в рамках розслідування розстрілів на Майдані Незалежності під час Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року провели ще 3 слідчі експерименти.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: 8 квітня 2020 року відбулися 3 слідчих експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві. У рамках яких слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на умисні вбивства та вбивств протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень.

У слідчих діях взяли участь потерпілі та їх представники.

Під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.