Кількість померлих від коронавірусу медиків в Італії досягла сотні

В Італії від коронавірусу померли вже 100 медичних працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Італійська федерація медиків повідомила про смерть ще чотирьох лікарів, в результаті загальне число загиблих медиків зросло до 100. Ця цифра включає і практикуючих медиків, і тих, хто вийшов на пенсію, але повернувся, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Профспілки вже кілька тижнів наголошують на тому, що ті, хто працює в контакті з пацієнтами з Covid-19, повинні мати можливість робити це безпечно і з допомогою відповідних засобів індивідуального захисту.

Всього коронавірусом заразилися 12 681 медичних працівників, включаючи лікарів, медсестер, лаборантів, водіїв швидкої допомоги, допоміжних працівників. Більше половини заражених медиків – медсестри.

Як повідомлялося, в Італії продовжує знижуватися кількість загиблих у зв’язку з COVID-19, а кількість тих, хто одужав, напередодні встановила новий рекорд.