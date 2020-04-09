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Під час карантину з Польщі виїхали 143 тисячі українців

Четвер, 9 квітня 2020, 15:20
Під час карантину з Польщі виїхали 143 тисячі українців

Із 15 березня до 7 квітня з Польщі в Україну виїхали 143 200 осіб, із них 31 000 – за останні десять днів, коли кордон був уже закритим.

Джерело: LIGA.net із посиланням на речницю Держприкордонслужби Польщі Агнешку Голіас

Деталі: Як повідомив виданню речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, всього в Україну з 13 березня до 1 квітня повернулися 650 000 людей.

Із них 185 000 українців були евакуйовані спецрейсами, організованими МЗС України.

Довідка: 28 березня Сейм Польщі схвалив антикризову програму дій для підтримки економіки країни на суму 212 млрд злотих (45 млрд євро). Зокрема, передбачається, що трудові мігранти з інших країн можуть розраховувати на автоматичне продовження робочих віз і карт перебування на період епідемії і, щонайменше, 30 днів після її завершення.

За даними консульського відділу посольства України в Польщі, кількість українських трудових мігрантів у Польщі з 2014 року зросла у п'ять разів –і з 300 тисяч до 1,5 мільйона.

При цьому станом на серпень 2019 року офіційно були працевлаштовані лише 483 тисяч громадян України (це 67% від усіх легально працевлаштованих трудових мігрантів у країні), повідомляло Польське Радіо.

За даними НБУ, за 2019 рік приплив грошових переказів в Україну склав близько $12 млрд. Найбільше їх надійшло від трудових мігрантів із Польщі – $3,8 млрд.

За даними Мінекономіки, кількість безробітних в Україні зросла на 13% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 364 тисяч осіб станом на 7 квітня.

Передісторія:

  • 20 березня у Польщі ввели режим епідемії через поширення коронавірусу, закрила кордон із 15 березня.
  • Представник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич заявив, що всі українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на COVID-19 і лікування.
  • У березні Bloomberg писав, що від'їзд українських робітників може викликати колапс у будівельному ринку Польщі.
  • 27 березня, коли й Україна вирішила цілковито закрити кордон,на кордоні з Польщею утворилися черги. Тоді майже 22,5 тисячі гроамдян пропустили через держкордон пішки. Крім того, для українців біля кордону організували 500 рейсів.

Знати більше: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаміграціякарантинкоронавірусПрикордонна служба
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