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Польща продовжила карантин і ввела "масковий режим"

Четвер, 9 квітня 2020, 15:50

Уряд Польщі оголосив про продовження коронавірусних обмежень по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що до 19 квітня триватимуть обмеження щодо церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування. 

До 26 квітня продовжується закриття шкіл, призупинення міжнародного повітряного та залізничного руху. 

Закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль та обов'язковий карантин для приїжджих зберігається до 3 травня.

Обмеження масових заходів діють до подальшого повідомлення

Крім того, з наступного четверга носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим.

Польща зареєструвала 5 411 хворих з коронавірусом і 164 випадки смерті.

Як повідомлялось, уряд Польщі виділить додаткові 100 млрд злотих (22 млрд євро) на підтримку бізнесу, потерпілого через пандемію коронавірусу.

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Теми: Польщакарантин
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