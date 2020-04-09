В обсервації алкоголь заборонений, за харчування треба платити – постанова Кабміну

Кабінет міністрів визначив, що перебування осіб в обсерваторах-ізоляторах, крім харчування, є безкоштовним.

Джерело: постанова уряду від 8 квітня, оприлюднена на офіційному сайті

Деталі: Кабінет міністрів визначив, що за доправлення на обсервацію осіб та організацію їхнього харчування (за нього потрібно буде платити з власної кишені) відповідає місцева влада. МВС, Нацполіція та Нацгвардіія забезпечують супровід транспорту до місць обсервації та порядок на території обсерваторів.

Адміністрація місця обсервації (ізоляції) забезпечує підготовку місця обсервації (ізоляції) до прийому осіб та створення належних умов їх перебування;

Вона стежить за дотриманням вимог інфекційного контролю, забезпеченням персоналу засобами індивідуального захисту під час обслуговування осіб, які перебувають на обсервації (ізоляції).

Визначено, що особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до зберігання) та зобов’язані дотримуватись правил, встановлених адміністрацією місця обсервації (ізоляції).

Після обсервації люди мають дістатися свого місця проживання за власний кошт.

Що передувало: Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19.