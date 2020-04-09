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У Нідерландах від коронавірусу вилікувалась найстарша у світі пацієнтка

Четвер, 9 квітня 2020, 17:21
У Нідерландах від коронавірусу вилікувалась найстарша у світі пацієнтка

107-річна Корнелія Рас з Нідерландів стала найстаршою людиною в світі, яка вилікувалася від коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Жінка проходила лікування в госпіталі після того, як заразилася під час церковної служби у своєму будинку для літніх людей в середині березня. В понеділок її виписали.

Представник ВООЗ у коментарі виданню зазначив, що до тепер організації не відомо про більш літніх пацієнтів, яким вдалось одужати. 

Раніше повідомлялось, що найстаршою людиною, яка вилікувалась, був 104-річний чоловік з Орегону.

 

У Нідерландах зафіксовано ще кілька випадків одужання серед людей, яким більше ста років. Зокрема, відомо про 101-річну жінку і 103-річного чоловіка. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав жителів країни готуватися до того, що норми соціального дистанціювання будуть діяти ще тривалий час.

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Теми: НідерландикоронавірусCovid-2019
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