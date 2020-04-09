У Нідерландах від коронавірусу вилікувалась найстарша у світі пацієнтка

2076 переглядів
Четвер, 9 квітня 2020, 17:21

107-річна Корнелія Рас з Нідерландів стала найстаршою людиною в світі, яка вилікувалася від коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Жінка проходила лікування в госпіталі після того, як заразилася під час церковної служби у своєму будинку для літніх людей в середині березня. В понеділок її виписали.

Представник ВООЗ у коментарі виданню зазначив, що до тепер організації не відомо про більш літніх пацієнтів, яким вдалось одужати. 

Раніше повідомлялось, що найстаршою людиною, яка вилікувалась, був 104-річний чоловік з Орегону.

 

У Нідерландах зафіксовано ще кілька випадків одужання серед людей, яким більше ста років. Зокрема, відомо про 101-річну жінку і 103-річного чоловіка. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав жителів країни готуватися до того, що норми соціального дистанціювання будуть діяти ще тривалий час.

Читайте також: Три сценарії протидії епідемії: чому Нідерланди не перекриватимуть кордони через коронавірус

Теми: Нідерланди коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем’єр Нідерландів порадив готуватися до суспільства "на відстані 1,5 метрів" 8 квітня 2020, 08:55
Коронавірус у Нідерландах: кількість загиблих впала до мінімуму за останній тиждень 6 квітня 2020, 15:27
Коронавірус у Нідерландах: кількість госпіталізацій найнижча за два тижні 5 квітня 2020, 19:55
Усі новини
Головні новини
В обсервації алкоголь заборонений, за харчування треба платити – постанова Кабміну
В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ
Ще двоє військових захворіли на COVID-19
9 квітня. No time to die: У світі 1,5 мільйони інфікованих, Нью-Йорк – епіцентр коронавірусу, в Італії рекорд одужавших
Усі новини
Любов

Ось як має виглядати любов у старості

Лайфхаки

Як зробити дошку-мрій, яка працює