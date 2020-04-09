Українці просять суд скасувати карантинні заходи: 11 позовів за 4 дні

Окружний адміністративний суд Києва протягом 4 днів отримав 11 позовів про оскарження постанови Кабінету міністрів щодо запровадження обмежень під час карантину.

Джерело: ОАСК

Дослівно: "В період з 6 по 9 квітня 2020 року канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано 11 позовів до Кабінету міністрів України, предметом оскарження в яких є положення постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Деталі: Зокрема, позивачі просять суд визнати протиправними як окремі пункти зазначеної постанови стосовно заборони регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи закладів харчування тощо, так і цілком всю постанову.

Наразі суд вирішує питання про відкриття проваджень за вказаними позовами.

Що передувало: Постановою Кабінету міністрів від 11 березня №211 на території України запроваджено карантин та обмежувальні протиепідеміологічні заходи. Після того уряд вносив туди зміни і робив карантинні заходи жорсткішими.

Зокрема з 6 квітня запроваджено, що в самоізоляції мають перебувати всі особи, старші 60 років, люди з підозрою на коронавірус, люди, які контактували з хворими, хворі на COVID-19, які не потребують госпіталізації. Заборонено гуляти в парках, займатися на спортмайданчиках, пересуватися більш ніж по-двоє. На вулиці громадяни мають ходити в масках і обов'язково ности свої документи.

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