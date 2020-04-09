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У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду

Четвер, 9 квітня 2020, 19:12

Конституційний суд Молдови призупинив дію "пакету антикризових заходів підтримки громадян і бізнесу", який молдовський уряд ухвалив у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker, про це 9 квітня оголосив прем'єр-міністр Іон Кіку.

"Згідно з цим рішенням, уряд не може виплачувати допомогу по безробіттю...У багатьох громадян більше не буде грошей на хліб. Уряд не зможе виплачувати мінімальний щомісячний дохід, не зможе допомогти економічним агентам, які дають зарплату за березень, і не зможе звільнити від сплати патенту", - сказав глава уряду Молдови. 

1 квітня молдовський уряд схвалив комплекс заходів щодо підтримки громадян і бізнесу на час надзвичайного стану. Для цього з держбюджету виділили понад 700 млн леїв.

Пізніше депутати від партії "Дія і солідарність" (PAS), а також депутати від партії "Шор" оскаржили в Конституційному суді ряд положень пакету антикризових заходів. Вони вважають, що деякі пункти в документі можуть сприяти ухиленню від сплати податків і розкраданню коштів з держбюджету.

Депутати не виступають проти пакету цілком, а лише  проти тих пунктів "які на тлі боротьби з пандемією можуть обернутися новими сірими схемами". 

Остаточне рішення щодо пакету антикризових заходів КС Молдови ухвалить на засіданні 13 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовакоронавірус
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