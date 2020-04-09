З ДБР звільнили заступників часів Труби Варченко та Буряка – джерела

Нове керівництво звільнило із Державного бюро розслідувань двох колишніх заступників директора Ольгу Варченко та Олександра Буряка.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах.

Деталі: за даними джерел УП, нове керівництво звільнило Варченко, Буряка та ще мінімум 15 слідчих.

"Президент затвердив нову організаційну структуру. На підставі неї була розроблена нова "штатка". Тому з березня всі були повідомлені про звільнення", - повідомило одне з джерел, близьке до нинішнього в.о. директора ДБР.

Інший співрозмовник додає, що Варченко не знайшла спільної мови з першим заступником директора ДБР Олександром Бабіковим.

За даними УП, після звільнення з ДБР Варченко отримала посаду в Головному слідчому управління Нацполіції.

"Варченко пішла у слідство. Просто на реальну роботу, без інтриг. Хоча пониження для неї дике. Разом з ними з ДБР звільнили кілька десятків слідчих, хто там тепер працювати буде, не ясно", - розповів співрозмовник УП в МВС.

Чому це важливо: під час формування ДБР Ольгу Варченко вважали креатурою глави МВС Арсена Авакова.

Що було раніше: 3 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2116 про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань".

Поруч з різними нововведеннями, закон призводить до звільнення Труби.

Закон набирає чинності наступного дня після того, як буде опублікований із підписом президента. Тоді ж достроково припиняються повноваження Труби та його заступників: Ольги Варченко та Олександра Буряка.

Бюро з центрального органу державної влади, підзвітного Кабміну, стане правоохоронним органом з президентської вертикалі. Глава держави затверджуватиме структуру ДБР, положення про Раду громадського контролю та порядок її формування.

При цьому очільник Держбюро стане більш самостійним. Наразі частину керівних повноважень директор ділить зі своїми заступниками. Нові зміни зроблять директора одноосібним главою.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський заявив, що "права рука" директора Державного бюро розслідувань Романа Труби підозрюється в отриманні $150 тисяч хабара, і закликав Верховну Раду прийняти законопроєкт №2116.

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