Хворого на Covid британського прем'єра забрали з реанімації
Четвер, 9 квітня 2020, 21:32
Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, хворого Covid-19, перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату.
Джерело: BBC з посиланням на інформацію, отриману в уряді
Деталі: У прес-службі повідомили, що Джонсона "сьогодні ввечері перевели з реанімації в палату, де він буде перебувати під ретельним контролем лікарів на ранній стадії одужання".
Речник Джонсона додав, що у прем'єра "дуже гарний настрій".
Нагадаємо:
- Вже 8 квітня ввечері повідомлялося, що стан Бориса Джонсона покращується.
- Прем'єр-міністр Великої Британії три дні поспіль перебував у відділенні інтенсивної терапії у госпіталі Св. Томаса у Лондоні, куди його госпіталізували у понеділок увечері.