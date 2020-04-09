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Хворого на Covid британського прем'єра забрали з реанімації

Четвер, 9 квітня 2020, 21:32
Хворого на Covid британського прем'єра забрали з реанімації

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, хворого Covid-19, перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату.

Джерело: BBC з посиланням на інформацію, отриману в уряді

Деталі: У прес-службі повідомили, що Джонсона "сьогодні ввечері перевели з реанімації в палату, де він буде перебувати під ретельним контролем лікарів на ранній стадії одужання".

Речник Джонсона додав, що у прем'єра "дуже гарний настрій".

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіякоронавірусCovid-2019
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