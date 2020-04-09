"Схеми": Під час карантину МОЗ відвідують "гості з минулого"

"Схеми" вирішили поспостерігати за життям, що вирує навколо будівлі Міністерства охорони здоров’я у центрі столиці під час коронавірусного карантину.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 27 березня знімальна група помітила там ексдепутатку від "Самопомочі" Ірину Сисоєнко.

Також журналісти побачили Ольгу Голубовську, про яку торік журналісти розповіли, як вона, ймовірно, лобіювала інтереси фармацевтичної компанії, користуючись статусом радника міністра.

"Схеми" помітили, як головний санітарний лікар Віктор Ляшко вітається з чоловіком, який завантажив посадовцю в багажник автівки коробку, схоже, з якимись медичними виробами.

Цей чоловік – Олександр Чумак. Директор торгового дому "Інтерхім", який реалізує фармацевтичну продукцію однойменного виробника. Судячи із спостережень "Схем", він там частий гість.

"Схеми" зафіксували, як Чумак виходив з будівлі у компанії інших чоловіків. Один з них, із захисною маскою на потилиці, роздав всім невеликі коробки.

30 березня знімальній групі "Схем" вдалося зафіксувати цікаву зустріч – до бізнесмена Олександра Чумака, який ходить в Минздрав немов на роботу, прибув Петро Багрій, фігурант кількох кримінальних проваджень ОГПУ та ДБР щодо продажу ліків державі за завищеними цінами, вже закритих.

Протягом кількох днів журналісти спостерігали біля Минздрав одну автівку – за даними "Схем", вона зареєстрована на Галину Довганчин. За керівництва Раїси Богатирьової Довганчин була однією з тих, хто займався закупівлями Минздрав – керувала управлінням державних цільових програм та закупівель.

За час спостережень за відвідувачами Міністерства охорони здоров’я в період карантину та роботи міністра Іллі Ємця "Схеми" побачили там, зокрема, відомих чиновників МОЗ ще часів Януковича, бізнесменів із фармацевтичного ринку, які фігурували у кримінальних справах та журналістських розслідуваннях, які не мають офіційних посад у відомстві, але із прямим доступом у владні кабінети МОЗ.

Журналісти повідомляють, що фіксували тих же людей навіть за нового міністра Максима Степанова.