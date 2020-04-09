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Епідемія у Британії: понад 880 загиблих за добу

Четвер, 9 квітня 2020, 23:20

За добу у Британії від коронавірусу померли більше 880 осіб, загальна кількість загиблих наближається до 8 тисяч. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту.

За офіційними даними, за добу кількість загиблих зросла на 881. Це на більш ніж сотню менше, ніж напередодні – 938 загиблих, що стало найбільшим показником з початку епідемії. Загальна кількість загиблих від епідемії у Британії зросла до 7 978.

За останні 24 години виявили 4344 нових заражень коронавірусом, кількість підтверджених хворих перевищила 65 тисяч осіб. З них у лікарнях перебувають 16 784 осіб.

Загалом на Covid-19 протестували вже понад 243 420 осіб.

Як повідомляє ВВС, під час урядового брифінгу щодо ситуації з коронавірусом міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб зазначив, що поки що надто рано говорити про послаблення карантинних обмежень, 

"Кількість загиблих продовжує зростати і ми ще не дійшли до піку епідемії. Ми маємо продовжувати діяти за визначеним планом і керуватися висновками фахівців", - зазначив він.

Рааб додав, що уряд продовжить моніторити вплив карантинних обмежень на розвиток епідемії, і вони залишатимуться "доти, доки ми побачимо докази, що пік епідемії вже позаду".

Нагадаємо, сьогодні увечері речник британського прем’єра Бориса Джонсона повідомив, що його перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату. Останні три дні Джонсон, хворий на коронавірус, перебував у реанімації госпіталя Св. Томаса у Лондоні, куди його госпіталізували у понеділок увечері.

Теми: Велика Британіякоронавірусепідемія
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