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Світовий банк: на розробку вакцини від коронавірусу потрібно додатково $2 мільярди

П'ятниця, 1 травня 2020, 00:29

У Світовому банку повідомили, що на розробку вакцини від COVID-19 додатково потрібно 2 мільярди доларів.

Джерело: заява віцепрезидента Групи Світового банку Цейли Пазарбасіоглу та директора напряму перспективних досліджень СБ Аяхана Косе, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "Для розробки трьох вакцин проти коронавірусу протягом наступних 12-18 місяців знадобиться $2 млрд додаткового фінансування. Ця сума не включає витрати на виготовлення та доставку вакцини.

Нам потрібно створити справедливу глобальну систему розподілу, щоби гарантувати, що всі країни, включаючи найбідніші, матимуть рівний доступ до вакцин після її виготовлення".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 298 631 випадків захворювання 1 037 905 осіб одужала та 233 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірусСвітовий банквакцинаціякарантин


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