Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати

За минулу добу у світі діагностували 86 037 випадків захворювання на коронавірус. Це на 9000 випадків більше ніж 29 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 30 квітня у світі діагностували 86 037 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 30829, Росії 7099, Великій Британії 6032, Іспанії 2740 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: