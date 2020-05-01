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Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати

П'ятниця, 1 травня 2020, 05:08
Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати

За минулу добу у світі діагностували 86 037 випадків захворювання на коронавірус. Це на 9000 випадків більше ніж 29 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 30 квітня у світі діагностували 86 037 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 30829, Росії 7099, Великій Британії 6032, Іспанії 2740 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 298 631 випадків захворювання 1 037 905 осіб одужала та 233 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

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