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У Єгипті стався теракт

П'ятниця, 1 травня 2020, 07:55

Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в провінції Північний Синай на північному сході Єгипту постраждало 10 єгипетських військових.

Джерело: речник Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рефая, повідомляє Xinhua 

Деталі: За словами речника, вибух був направлений на броньований транспортний засіб, в якому перебували військові.

Дослівно: "Представник Збройних сил не уточнив, скільки саме із присутніх на борту десяти військових загинуло або було поранено, однак він зазначив, що серед них було двоє офіцерів й восьмеро рядових".

Теми: Єгипеттеракт


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