У Єгипті стався теракт
П'ятниця, 1 травня 2020, 07:55
Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в провінції Північний Синай на північному сході Єгипту постраждало 10 єгипетських військових.
Джерело: речник Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рефая, повідомляє Xinhua
Деталі: За словами речника, вибух був направлений на броньований транспортний засіб, в якому перебували військові.
Дослівно: "Представник Збройних сил не уточнив, скільки саме із присутніх на борту десяти військових загинуло або було поранено, однак він зазначив, що серед них було двоє офіцерів й восьмеро рядових".