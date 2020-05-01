У Єгипті стався теракт

Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в провінції Північний Синай на північному сході Єгипту постраждало 10 єгипетських військових.

Джерело: речник Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рефая, повідомляє Xinhua

Деталі: За словами речника, вибух був направлений на броньований транспортний засіб, в якому перебували військові.

Дослівно: "Представник Збройних сил не уточнив, скільки саме із присутніх на борту десяти військових загинуло або було поранено, однак він зазначив, що серед них було двоє офіцерів й восьмеро рядових".