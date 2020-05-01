"Схеми" показали, як друг Авакова порушує карантин

Друг міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігор Котвіцький у карантин відвідує елітний бутик-ресторан та проводить зустрічі у 5-зірковому готелі.

Джерело: розслідування програми "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Журналісти з’ясували, що колишній народний депутат та бізнес-партнер родини Авакова Котвіцький під час карантину регулярно проводить зустрічі в готелі Hyatt, робота якого відповідно до постанови КМДА має бути обмежена, та приїжджає на територію бутик-ресторану Sanahunt, який начебто працює тільки "на винос".

Водночас в готелі офіційно кажуть, що зустрічі в них проводити заборонено. Також Котвіцький регулярно навідується в Міністерство внутрішніх справ, але відмовляється коментувати свої зустрічі, називаючи їх "приватними".

Тричі у розпал карантину знімальна група програми спостерігала, як Котвіцький перебуває у 5-зірковому готелі Hyatt. Зокрема, 8 квітня, журналісти помітили, як на парковці готелю з’явилось спочатку авто, з якого вийшов народний депутат та член комітету ВР з питань бюджету Валерій Лунченко. Потім там же "Схеми" побачили Ігоря Котвіцького.

Пізніше знімальна група зафіксувала, як машини, якими користуються Котвіцький та Лунченко, одразу з готелю попрямували в урядовий квартал і повернули до бутику Sanahunt, де розташовується також ресторан Sanahunt Lounge, але не зупинились на парковці, а заїхали на територію закритого двору закладу і за ними зачинились ворота. Охоронець закладу, який вийшов до журналістів, на уточнення відповів: "Sanahunt не відкритий".

Лунченко та Котвіцький перебували там близько двох годин.

За даними журналістів, Котвіцький під час карантину також регулярно відвідував МВС – зокрема, 9, 14 та 22 квітня.

Два рази "Схеми" бачили, як його кортеж від'їжджає від готелю Hyatt, звідти виходить Котвіцький без захисної маски, сідає в автівку і прямує до міністерства.

На в’їзді до відомства, де всім відвідувачам співробітники міністерства вимірювали температуру, натомість Котвіцького та його охорону не перевіряли, а вартовий на воротах віддавав честь автівкам бізнесмена.

9 квітня за пів години до візиту Котвіцького територію міністерства залишив автомобіль, яким користується Вілен Шатворян – голова Спілки вірмен України, засідання якої час від часу відвідує Арсен Аваков.

У січні Шатворян відвідував ювілей Котвіцького. Там же "Схеми" тоді зафіксували і сина міністра – Олександра.

А на святкування ювілею Котвіцького кількома днями раніше в одному з готельних комплексів Харкова завітав засуджений у резонансній справі так званих "рюкзаків" Авакова Володимир Литвин, який взяв провину на себе у справі, де фігурував син міністра.

Автори програми нагадали, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Ігоря Котвіцького пов’язують давні бізнесові стосунки. Вони обидва родом із Харкова і обидва були співзасновниками низки спільних компаній.