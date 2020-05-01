Виникнення коронавірусу: Китай досі не передав ВООЗ даних з лабораторій в Ухані

Китайська сторона до цього часу не погодилася на пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я приєднатися до розслідування щодо виникнення Covid-19, та не допустила міжнародних фахівців до записів двох уханських лабораторій.

Джерело: представник ВООЗ у КНР Годен Галеа, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Ми знаємо, що триває національне (започатковане китайською владою – ред.) розслідування, але на даному етапі нас не запросили приєднатися. Виявити джерела походження вірусу дуже важливо.

Суть у тому, що ми повинні знати якомога більше, щоб не допустити повторення подібного".

Деталі: ВООЗ робила відповідні пропозиції Держкомздоров’я Китаю і владі, однак не отримала запрошення. Галеа додав, що не бачить причин для відмови з боку Китаю.

За словами представника ВООЗ, організація також не отримала доступу до записів двох уханських лабораторій, які досліджують віруси.

Він наголосив, колеги ВООЗ переконані, що вірус виник в Ухані, і це "природний, а не штучний вірус".

При цьому напередодні заступник міністра закордонних справ КНР Юе Юйчен в інтерв'ю американському телеканалу NBC заявив, що Китай виступає за широке міжнародне співробітництво в галузі вивчення джерел COVID-19. Також Юе Юйчен виступив проти того, щоб "Китай перебував на лаві підсудних без будь-яких доказів провини".