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Трамп пригрозив Китаю новими митами в якості помсти за коронавірус

П'ятниця, 1 травня 2020, 09:06
Трамп пригрозив Китаю новими митами в якості помсти за коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення для пандемії коронавірусу, і він пригрозив новими митами Пекіну у зв'язку зі спалахом хвороби

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загострена риторика Трампа щодо Китаю відображає його зростаюче розчарування Пекіном у зв'язку з пандемією, яка забрала десятки тисяч життів тільки в Сполучених Штатах, викликала економічний спад і поставила під загрозу його шанси на переобрання в листопаді.

Два американських чиновника,  розмовляючи на умовах анонімності, заявили, що обговорюється цілий ряд варіантів дій проти Китаю, але попередили, що зусилля знаходяться на ранній стадії.

"Відбувається дискусія про те, як сильно вдарити по Китаю" - сказав один зі співрозмовників.

Однак Трамп ясно дав зрозуміти, що його побоювання з приводу ролі Китаю в походженні і поширенні коронавірусу зараз мають пріоритет над його зусиллями по створенню торговельної угоди з Пекіном, що довгий час домінувало в його відносинах з другою за величиною економікою світу.

"Ми підписали торгову угоду, в якій вони повинні були купувати, і вони купували б дуже багато, насправді. Але тепер це стає вторинним по відношенню до того, що сталося з вірусом", - сказав Трамп журналістам. "Ситуація з вірусом просто неприйнятна."

На питання, чи буде він розглядати питання про те, щоб Сполучені Штати припинили виплату своїх боргових зобов'язань в якості способу покарати Пекін, Трамп відповів: "Ну, я можу зробити це по-іншому. Я можу зробити те ж саме, але навіть за більші гроші, просто встановивши мита".

Водночас Трамп відмовився сказати, чи вважає він китайського президента Сі Цзіньпіна відповідальним за те, що він називає дезінформацією з Китаю щодо появи вірусу в Ухані і поширенні його по світу.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайкоронавірусСШАТрампекономіка
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