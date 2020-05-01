Бойовики поранили двох українських військових

У п’ятницю, 1 травня, внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.

Джерело: сайт Міністерства оборони

Деталі: Після надання першої медичної допомоги поранених було евакуйовано до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний.

На Луганському напрямку у п’ятницю сталося 5 ворожих обстрілів. Двічі російські найманці відкривали вогонь по позиціях ОС поблизу Кримського. Біля Південного вночі розірвалися 6 ворожих мін 120-го калібру, а неподалік Новотошківського вранці — 7 мін калібру 82 мм.

Крім того, наші оборонці Травневого близько 6-ї години ранку припинили обстріл, який ворог вів з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

На Донецькому напрямку мали місце 3 прицільні обстріли наших опорних пунктів в районі Богданівки. Їх противник здійснив з боку окупованого Петрівського, використавши станкові протитанкові і автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Усі ці обстріли не були тривалими, адже припинялися після адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил.

Ще один обстріл окупанти влаштували біля Водяного — вранці з боку Саханки вони вели вогонь по наших позиціях з автоматичного гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.