Усі розділи
Укр / Рус

Всесвітня епідемія коронавірусу може затягнутися на 2 роки – вчені

П'ятниця, 1 травня 2020, 14:20

Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки до тих пір, поки дві третини населення планети не придбають до вірусу імунітет.

Джерело: Bloomberg з посиланням на дослідження Центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США

Деталі: На думку вчених, епідемія може мати хвилеподібний перебіг і існує ризик, що вона закінчиться тільки після 2022 року.

Згідно з дослідженням, проблема з цим вірусом полягає в тому, що його переносниками є люди, у яких немає абсолютно ніяких симптомів.

Крім того, вже зараз, після суворого дистанційного режиму, уряди багатьох країн починають знімати обмеження, дозволяючи функціонувати точкам торгівлі та публічним місцям.

Вчені попереджають, що населення планети має приготуватися до періодичних спалахів захворювання протягом наступних двох років.

Переклад Євген Кізілов, УП
Теми: епідеміякоронавіруснаука


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна готується до пом’якшення карантину – ОП

фотоСкандал у Хорватії: президент пішов з церемонії через "спірні" футболки

1 травня. No time to die: Велика Британія пройшла пік, Україна відкриває ринки, Франція пересідає на велосипеди

"Ви загралися": Аваков пригрозив меру Черкас жорсткою реакцією

Ситуація в Україні дозволяє почати вихід з карантину – МОЗ

Відео, інфографікаКоронавірус: за добу в Україні захворіли 455 людей, 11 померли

Усі головні новини...
епідемія
Німеччина послаблює карантин: відкриють церкви, музеї і дитячі майданчики
Ryanair скоротить до 3000 працівників через коронакризу і закриє низку баз в Європі
"Ви загралися": Аваков пригрозив меру Черкас жорсткою реакцією
Останні новини
14:50
Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на виплату соцдопомоги
14:41
фотоУкраїна готується до пом’якшення карантину – ОП
14:36
Карантин: Наглядова рада "Нафтогазу" доручила правлінню обмежити зарплати керівництва
14:35
Німеччина послаблює карантин: відкриють церкви, музеї і дитячі майданчики
14:31
У другому кварталі рівень безробіття зросте до близько 12% – Нацбанк
14:20
Всесвітня епідемія коронавірусу може затягнутися на 2 роки – вчені
14:09
Ryanair скоротить до 3000 працівників через коронакризу і закриє низку баз в Європі
13:56
Бойовики поранили двох українських військових
13:48
Росія застосовує каральну психіатрію в окупованому Криму, США відреагували
13:37
фотоСкандал у Хорватії: президент пішов з церемонії через "спірні" футболки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!