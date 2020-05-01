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Всесвітня епідемія коронавірусу може затягнутися на 2 роки – вчені

П'ятниця, 1 травня 2020, 14:20
Всесвітня епідемія коронавірусу може затягнутися на 2 роки – вчені

Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки до тих пір, поки дві третини населення планети не придбають до вірусу імунітет.

Джерело: Bloomberg з посиланням на дослідження Центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США

Деталі: На думку вчених, епідемія може мати хвилеподібний перебіг і існує ризик, що вона закінчиться тільки після 2022 року.

Згідно з дослідженням, проблема з цим вірусом полягає в тому, що його переносниками є люди, у яких немає абсолютно ніяких симптомів.

Крім того, вже зараз, після суворого дистанційного режиму, уряди багатьох країн починають знімати обмеження, дозволяючи функціонувати точкам торгівлі та публічним місцям.

Вчені попереджають, що населення планети має приготуватися до періодичних спалахів захворювання протягом наступних двох років.

Переклад Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміякоронавіруснаука
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