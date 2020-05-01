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Німеччина послаблює карантин: відкриють церкви, музеї і дитячі майданчики

П'ятниця, 1 травня 2020, 14:35

Німеччина з наступного тижня послаблює карантин, дозволивши релігійні служби та відвідування музеїв, дитячих майданчиків, виставок і зоопарків, але тільки за умови дотримання суворих запобіжних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Канцлер Ангела Меркель сказала, що у федеральних земель буде останнє слово з приводу відкриття церков та інших місць поклоніння. Деякі релігійні заходи, включаючи весілля, хрещення і поминки, також будуть допустимі.

Меркель заявила, що відкриття ресторанів на цей час буде "проблематичним", оскільки "ми не можемо перевірити, чи належать люди за одним столом до однієї сім'ї або до різних".

Вона охарактеризувала поточне рішення як "проміжний крок" в боротьбі з вірусом, заявивши, що наступного тижня будуть оголошені додаткові заходи.

Правила соціального дистанціювання країни будуть залишатися чинними, принаймні, до 10 травня. Меркель додала, що мета Німеччини в даний час полягає в тому, щоб максимально запобігти поширенню вірусу.

"У нас немає ніяких ліків, у нас немає ніякої вакцини проти вірусу, і, тому...мета завжди буде полягати в тому, щоб уповільнити вірус", - сказала Меркель, додавши, що Німеччина "досягла успіху в досягненні цієї мети".

Як повідомлялося, Федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу. 

Теми: Німеччинакарантинкоронавірусепідемія


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