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Чехія відкриває торгові центри і дозволяє масові заходи до 100 осіб

П'ятниця, 1 травня 2020, 15:58

Чеський уряд прискорив пом'якшення обмежень, введених через коронавірус, незважаючи на те, що в країні спостерігається зростання числа нових випадків інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання iROZHLAS.

Після засідання уряду, яке відбулося пізно ввечері в четвер, міністр охорони здоров'я Адам Войтех заявив, що з 11 травня будуть дозволені суспільні, спортивні та культурні заходи, а також весільні та церковні служби, в яких можуть взяти участь до 100 осіб.

Відкриються всі магазини в торгових центрах, перукарні та салони краси, музеї та галереї, сади замків і самі замки, а також відкриті майданчики для підготовки професійних спортсменів.

Кінотеатри та театри також відкриються 11 травня, при цьому аудиторія буде обмежена до 100 осіб, а глядачі мають бути розділені одним місцем, якщо вони не є членами сім'ї.

Крім того, починаючи з п'ятниці, діти у віці до 7 років більше не будуть зобов'язані носити маски в дитячому саду. Це також відноситься до акторів і музикантів, якщо вони дотримуються суворих заходів гігієни при виступі або зйомках.

Нові заходи щодо пом'якшення були оголошені після того, як Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що кількість нових випадків інфікування зростає третій день поспіль.

У четвер було виявлено 103 випадки захворювання коронавірусом з 7250 тестів, вперше за дев'ять днів щоденна інфекція перевищила 100 випадків.

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Теми: Чехіякарантинбізнес
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