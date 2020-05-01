Невеликі партії виступили проти планів "Слуги народу" з "партизації влади"

Дев'ять позапарламентських партій виступили з заявою проти змін до Виборчого кодексу щодо місцевих виборів, які планує внести "Слуга народу".

Джерело: заява позапарламентських партій щодо зміни правил проведення виборів у жовтні 2020 року, опублікована на сайті партії "Сила людей"

Деталі: Заяву підписали партії "Сила людей", "Громадянський Рух Хвиля", "Національна Платформа", "Правий сектор", "Українська Галицька Партія", "ДемАльянс", "Лібертаріанська партія 5.10", "Патріотична партія України", "Україна Соборна".

Вони засуджують плани щодо необхідності для партій брати участь у виборах на 2/3 округів країни і встановлення виборчого бар'єру в розмірі 5%, а також намір звузити населені пункти, в яких громадянин може йти на вибори у місцеві ради окремо від партії та без грошової застави, з 90 тисяч до 10 тисяч населення.

Дослівно: "Верховна Рада спочатку підняла у 40 разів виборчу заставу на місцевих виборах. Це означає, що участь у виборах у міську раду дорожча за заставу Володимира Зеленського на виборах президента.

Сьогодні провладна партія виношує новий план: внести зміни до Виборчого кодексу, та зобов’язати всі партії, які хочуть балотуватися у вашому селі чи місті, балотуватися одночасно по всій території України – на 2/3 виборчих округів. Тобто, усі учасники виборів будуть входити до однієї величезної партії, яка покриє всю Україну.

Водночас партія повинна буде набрати мінімум 5% по всій території України. Якщо цього не станеться, то вона не зможе виграти вибори у вашому місті…

Встановлення національного виборчого бар’єру у 5% на місцевих виборах – це те, що науковці називають процесом партизації влади. По суті – це насильницький примус всіх політиків на місцевому рівні балотуватися від одної провладної партії, яка стовідсотково виграє вибори. Процес монополізації буде завершено та сягне масштабів "Єдіной Росіі".

За діючими правилами, в містах до 90 тисяч населення громадянин може йти на вибори у місцеві ради окремо від партії та без грошової застави. Влада прагне заборонити таку практику, обмеживши це правило лише для населених пунктів менше 10 тисяч.

У разі прийняття таких змін, які суперечать Конституції України та Європейській хартії місцевого самоврядування, де-факто зупиниться реформа децентралізації".

Деталі: Партії-підписанти заявили, що залишають за собою право "протистояти узурпації влади на всіх рівнях".

Що передувало: 26 квітня в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко коментував відповідні зміни, які планується внести до Виборчого кодексу.

Так, за його словами, "усе, що стосується обговорюваних пропозицій про 2/3 охоплення країни для партії та 5% бар'єр на національному рівні, – це спроба навести лад і структурувати місцевий політичний ландшафт".

"Що стосується партизації, то не забуваймо, що це ноу-хау прийшло до нас із Європи", – заявив також він.

Щодо зниження 90-тисячного бар'єру, що розділяє мажоритарну та пропорційну системи, до 10 тисяч мешканців населеного пункту, Корнієнко зазначив, що мажоритарна система має використовуватися для ситуацій, "коли депутат, як мовиться, знає всіх своїх виборців в обличчя".

"Очевидно, що це сільські та селищні історії до десяти тисяч жителів. І в цей формат насправді потрапляє третина виборців країни", – сказав він.