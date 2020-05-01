У Львові ФОПи протестували проти карантину, організатора оштрафують

Десятки представників малого бізнесу 1 травня у Львові біля міської ради протестували проти закриття підприємств на карантин.

Джерело: Радіо Свобода, поліція Львівської області

Радіо Свобода

Деталі: Як повідомляє Радіо Свобода, фізичні особи-підприємці повідомили про значні збитки і вимушене звільнення працівників та закриття бізнесу через карантин. Люди заявили, що вважають несправедливою ситуацію, коли великий бізнес при цьому лише збільшує прибутки.

Підприємці наголошують, що у них немає грошей на оренду, закупівлю товарів, зарплати найманим працівникам. Водночас, міська рада ухвалила рішення звільнити підприємців від єдиного податку, але як це має працювати реально, поки що люди не знають.

Учасники протесту висунули владі місцевого і центрального рівня вимоги, зокрема з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу, при цьому вони гарантують дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Також учасники акції вимагають на законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність протягом карантину, та ввести мораторій на перевірки контролюючими органами до часу реформування цих органів, запровадити пільгове кредитування з чіткими умовами.

Як повідомляє видання, під час акції її учасники дотримувались дистанції і були у масках. Протест відбувався під наглядом поліції.

Водночас поліція Львівщини повідомила, що на організатора акції склали адмінпротокол.

Дослівно: "Участь у заході, організованому 43-річним львів’янином сьогодні, 1 травня, на площі Ринок, взяли близько тридцяти осіб, що є порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19"".

Деталі: У повідомленні зазначається, що акція була заявлена як одиночний пікет, і перед її початком поліцейські провели з організатором роз’яснювальну бесіду.

На організатора акції правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян.