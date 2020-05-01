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ФОПи зможуть отримати 2 тисячі гривень на дитину – Зеленський

П'ятниця, 1 травня 2020, 19:06
ФОПи зможуть отримати 2 тисячі гривень на дитину – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував програму соціального захисту, згідно з якою ФОП 1 або 2 груп зможуть отримати допомогу на дитину віком до десяти років.

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: Президент зазначив, що програма діятиме на час карантину та один місяць після його скасування. Розмір виплати становитиме близько 2 тисяч гривень.

Пряма мова: "А ще в процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої або другої груп платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років.

Після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов’язково станеться, понад 300 тисяч родин фізичних осіб – підприємців зможуть отримати таку допомогу".

Деталі: Зеленський зазначив також, що на програму кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5% заплановано до 30 мільярдів гривень.

При цьому він підкреслив, що для підприємців, які не працювали під час карантину, а отже, не зможуть показати банку дохід, гарантом виступить держава.

За словами Зеленського, додатково 6 мільярдів гривень спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які через коронавірус зупинили свою діяльність.

Українська правда

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Теми: Зеленськийсоцвиплатибізнесдіти
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