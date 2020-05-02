Кількість заражень COVID-19 зростає четвертий день поспіль
За минулу добу у світі діагностували 94 552 випадків захворювання на коронавірус. Це на 8515 випадків більше ніж 30 квітня.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: першого травня у світі діагностували 94 552 заражень COVID-19.
Зокрема, у США 36 007, Росії 7933, Бразилії 6729, Великій Британії 6201, Іспанії 3648 нових випадків захворювання на коронавірус.
30 квітня у світі діагностували 86 037 заражень COVID-19.
Зокрема, у США 30 829, Росії 7099, Великій Британії 6032, Іспанії 2740 нових випадків захворювання на коронавірус.
Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 3 390 884 випадків захворювання 1 077 835 осіб одужала та 239 069 померло від ускладнень, спричинених хворобою.