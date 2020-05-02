Ан-225 "Мрія" доправив в Канаду вантаж з Китаю
Субота, 2 травня 2020, 07:23
Літак Ан-225 "Мрія" прибув в Канаду з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.
Джерело: Посольство України в Канаді в Twitter
Дослівно: "Найбільший у світі літак - український Ан-225 "Мрія" - приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю.
Пишаємось, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії".
Що було раніше:
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу.