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Ан-225 "Мрія" доправив в Канаду вантаж з Китаю

Субота, 2 травня 2020, 07:23
Ан-225 Мрія доправив в Канаду вантаж з Китаю

Літак Ан-225 "Мрія" прибув в Канаду з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.

Джерело: Посольство України в Канаді в Twitter 

Дослівно: "Найбільший у світі літак - український Ан-225 "Мрія" - приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю.

Пишаємось, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії".

Що було раніше:

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу.

Теми: Канада
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