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У РФ на найбільшій плавбазі пролунав вибух, є жертви

Субота, 2 травня 2020, 08:39

На великій російській плавбазі "Всеволод Сибірцев", яка знаходиться на Находкінському судноремонтному заводі, сталося загоряння і вибух газу.

Джерело: сайт російського МНС, ТАСС

Деталі: За даними МНС РФ, займання сталося під час зварювальних робіт. При цьому "відкритого горіння не було".

Задимлення виявили в трюмі судна. У МНС також повідомили про постраждалих, але не уточнили їх кількість.

Російські ЗМІ з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр у Владивостоці пишуть, що на території плавбази вибухнув газовий балон.

При цьому РБК наголошує, що на плавбазі "сталося загоряння і хлопок газоповітряної суміші. В результаті загинула одна людина, ще одну госпіталізували".

 
плавбаза "Всеволод Сибірцев"

Теми: Росіянадзвичайна подіявибух


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