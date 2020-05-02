У РФ на найбільшій плавбазі пролунав вибух, є жертви
Субота, 2 травня 2020, 08:39
На великій російській плавбазі "Всеволод Сибірцев", яка знаходиться на Находкінському судноремонтному заводі, сталося загоряння і вибух газу.
Джерело: сайт російського МНС, ТАСС
Деталі: За даними МНС РФ, займання сталося під час зварювальних робіт. При цьому "відкритого горіння не було".
Задимлення виявили в трюмі судна. У МНС також повідомили про постраждалих, але не уточнили їх кількість.
Російські ЗМІ з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр у Владивостоці пишуть, що на території плавбази вибухнув газовий балон.
При цьому РБК наголошує, що на плавбазі "сталося загоряння і хлопок газоповітряної суміші. В результаті загинула одна людина, ще одну госпіталізували".