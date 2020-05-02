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Зеленський: Держава має зробити все для розслідування подій 2 травня в Одесі

Субота, 2 травня 2020, 16:16
Зеленський: Держава має зробити все для розслідування подій 2 травня в Одесі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що держава має зробити все для ефективного та неупередженого розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні в нашому суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?" – одне з них.

Переконаний, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен з нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося.

А наш спільний виклик – разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей". Щоб Україна була землею не розбрату, а братерства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна".

Деталі: Зеленський нагадав, що трагедія 2 травня в Одесі забрала майже півсотні людських життів. Він висловив співчуття родинам усіх загиблих.

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Передісторія: 

  • 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОдеса
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