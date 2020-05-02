Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу

Прем'єр Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс назвали навонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном, причому ім'я Ніколас було вибрано на честь двох лікарів, які врятували життя главі уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Саймондс розповіла, що дитина була названа на честь дідуся прем'єр-міністра Вілфреда і її дідуся Лоурі.

Малюк також був названий на честь двох лікарів, доктора Ніка Прайса і доктора Ніка Харта, які боролися за життя Бориса Джонсона, коли він був в реанімації з коронавірусом минулого місяця.

Вілфред Джонсон з'явився на світ вранці 29 квітня, незабаром після виходу прем'єра на роботу після COVID-19.

Саймондс також нещодавно тиждень провела в ліжку з симптомами хвороби.