Усі розділи
Укр / Рус

Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу

Субота, 2 травня 2020, 17:47

Прем'єр Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс назвали навонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном, причому ім'я Ніколас було вибрано на честь двох лікарів, які врятували життя главі уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Саймондс розповіла, що дитина була названа на честь дідуся прем'єр-міністра Вілфреда і її дідуся Лоурі.

Малюк також був названий на честь двох лікарів, доктора Ніка Прайса і доктора Ніка Харта, які боролися за життя Бориса Джонсона, коли він був в реанімації з коронавірусом минулого місяця.

Вілфред Джонсон з'явився на світ вранці 29 квітня, незабаром після виходу прем'єра на роботу після COVID-19.

 Саймондс також нещодавно тиждень провела в ліжку з симптомами хвороби.

Теми: Велика Британіякоронавірусмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві та трьох областях у суботу будуть грози і шквали

У суботу на Донбасі поранено вже двох військових

Роковини трагедії в Одесі: на Куликовому полі затримали трьох людей

Двоє обвинувачених у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова вийшли на волю

відеоМер Черкас дорікнув Зеленському через корупцію "слуг народу" й пообіцяв опір

Трофімов назвав "переписку" з мером Черкас фейком і політтехнологією

Усі головні новини...
Велика Британія
Велика Британія випередила Францію за кількістю заражень COVID-19
Британія виплатить 60 тисяч фунтів родинам медиків, померлих від коронавірусу
У Британії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць
Останні новини
18:09
Посол України відмовився від участі в спільній з послом РФ церемонії в Берліні
18:07
У квітні Нацбанк за результатами перевірок покарав три банки
18:02
У Києві та трьох областях у суботу будуть грози і шквали
17:52
Глава МВС Молдови заразився коронавірусом
17:47
Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу
17:35
У суботу на Донбасі поранено вже двох військових
17:27
Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 25 тисяч
17:26
Опитування: 35% українців продовжують працювати у звичному режимі
17:07
Роковини трагедії в Одесі: на Куликовому полі затримали трьох людей
16:38
В Іонічному морі припинили пошуки членів екіпажу гелікоптера НАТО
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!