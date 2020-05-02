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В Італії за добу різко зросла смертність хворих із коронавірусом

Субота, 2 травня 2020, 19:41

За минулі 24 години у Італії було зафіксовано 474 смерті серед осіб, у яких була діагностовано викликане коронавірусом захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

Загальна кількість померлих від COVID-19 за час епідемії у Італії склала 28,710 людей, з них про 474 смерті було повідомлено протягом минулої доби.

Це – суттєве зростання у порівнянні з останніми днями. Там, напередодні повідомлялося про 269 жертви епідемії, при чому йшлося про тривале поступове зменшення рівня смертності. Більше, ніж за останню добу, фіксувалося лише 21 квітня, коли кількість загиблих перевищила 500 людей.

Кількість нових діагностованих хворих, водночас, лишається відносно стабільною та відносно низькою – за добу захворіло 1900 людей. Загальна кількість за час епідемії перевищила 209 тисяч людей.

Кількість хворих із COVID-19  у реанімації продовжує невпинно спадати вже протягом майже місяця, зараз їх 1539. На початку квітня ця кількість перевищувала 4000.

Як повідомлялося, через зараження коронавірусос в Італії загинуло більше 150 медиків.

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Теми: Італіякоронавірус


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