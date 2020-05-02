Журналіста побили після виклику поліції через порушення карантину

У Харкові уночі 1 травня побили журналіста, фахівця з кібербезпеки Микиту Книша після того, як він викликав поліцію через порушення карантину.

Джерело: голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в Facebook, поліція Харківщини

Деталі: Постраждалий опублікував відео з місця події. На обличчі видно сліди жорстокого побиття, велика гематома під правим оком.

Дослівно Томіленко: "За словами Микити, він вирішив зняти на відео порушення умов карантину – бурхливе нічне життя на парковці коло станції метро Наукова, де любить проводити дозвілля "золота молодь".

На відео видно, що Микита Книш представляється журналістом та ставить молоді питання про порушення ними карантинних обмежень. Хтось виправдовується, хтось відмовляється давати відповіді або ображає журналіста.

Після зйомки сюжету Микита викликав на місце події поліцію аби та відреагувала на порушення. Однак патрульні, які приїхали, не проводили жодних профілактичних дій, і журналісту, який їх викликав, заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці.

На відео записана тривала розмова журналіста із патрульними, де він переконує про необхідність реагування, а правоохоронці відмовляються, бо "урядова постанова про карантин – це рекомендація, а не вимога". Зрештою, патрульні полишили місце відпочинку харківської молоді.

Як свідчить журналіст, за лічені секунди після того, як поліцейські поїхали, на нього напали і жорстоко побили. Зловмисники відібрали телефон та рюкзак із ноутбуком та особистими речима.

Вже по факту нападу Микита Книш викликав поліцію уже для слідчо-оперативних дій та поїхав до лікарні знімати побої".

Деталі: Водночас поліція Харківської області повідомила, що поліцейські встановлюють особи невідомих, які напали на чоловіка у Шевченківському районі Харкова.

1 травня близько 23:00 до поліції надійшла інформація про те, що на проспекті Науки на 28-річного чоловіка напали невідомі та відібрали рюкзак, в якому були ноутбук, телефон та зброя.

Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили записи з камер відеоспостереження. Під час обстеження прилеглої території працівники поліції виявили рюкзак з речами потерпілого.

Постраждалий із забоями тулуба та обличчя звернувся по медичну допомогу до лікарні.

Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345-1(погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.