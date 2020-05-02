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Росія наполягала на видачі організаторів заворушень в Одесі 2 травня – МЗС

Субота, 2 травня 2020, 23:12
Росія наполягала на видачі організаторів заворушень в Одесі 2 травня – МЗС

В рамках переговорів про обмін утримуваними особами у вересні-грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали участь в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року під російськими прапорами.

Джерело: коментар МЗС України щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року

Дослівно: "Єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії, є Росія.

Москва не лише переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Д.Фучеджи, але й, за наявною інформацією, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні у його екстрадиції.

Крім того, в рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні – грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали пряму чи опосередковану участь в організації масових безпорядків в Одесі під російськими прапорами".

Деталі: В МЗС України заявили, що в Одесі екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже був реалізований російськими кураторами на Донбасі.

Там підкреслили, що напад озброєних та екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України став спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв.

У МЗС також наголосили, що українські правоохоронні органи роблять все можливе для пошуку і притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб.

Дослівно: "За результатами розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду скеровано 37 обвинувальних актів. Стосовно 3 осіб судами винесено обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності спецслужб РФ до організації заворушень в Одесі".

Передісторія: 

  • 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

Українська правда
Теми: МЗСОдесаРосіяобмін
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