Українець з Іноземного легіону Франції загинув під час операції в Малі

Військовослужбовець Іноземного легіону Франції українець Дмитро Мартинюк 1 травня в госпіталі помер від отриманих раніше поранень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства оборони Франції.

Мартинюк брав участь в операції "Бархан" і отримав серйозні поранення 23 квітня в Малі під час вибуху саморобного вибухового пристрою.

Він перебував у госпіталі французької армії і 1-го травня помер від отриманих поранених.

"Дмитро Мартинюк загинув під час боротьби з тероризмом в районі, де кілька груп проводять насильницькі дії проти цивільного населення. Він помер в ім’я вірувань та цінностей, які він захищав до останнього подиху", - йдеться у заяві Міноборони Франції.

Французький міністр Флоранс Парлі висловила співчуття родині загиблого.