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Українців попередили про погіршення погоди: перший рівень небезпеки

Неділя, 3 травня 2020, 11:37
Українців попередили про погіршення погоди: перший рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про суттєве погіршення погодних умов.

Джерело: сайт ДСНС та Укрінформ з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Дословно ДСНС: "Увага! Попередження про погіршення погодних умов по Україні. За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 3 травня в Україні грози (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: В Україні у неділю пройдуть короткочасні дощі з грозами, температура підніметься до 18-23° тепла, у західних областях +14+19°.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у неділю короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень близько +20°. На Київщині короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 18-23° тепла.

 

Згідно з прогнозом, в Україні 4-5 травня вночі місцями невеликі, вдень повсюди помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, лише вдень 4 травня у більшості західних областей без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиївДСНС
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