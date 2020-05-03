Усі розділи
Укр / Рус

Українців попередили про погіршення погоди: перший рівень небезпеки

Неділя, 3 травня 2020, 11:37

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про суттєве погіршення погодних умов.

Джерело: сайт ДСНС та Укрінформ з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Дословно ДСНС: "Увага! Попередження про погіршення погодних умов по Україні. За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 3 травня в Україні грози (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: В Україні у неділю пройдуть короткочасні дощі з грозами, температура підніметься до 18-23° тепла, у західних областях +14+19°.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у неділю короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень близько +20°. На Київщині короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 18-23° тепла.

 

Згідно з прогнозом, в Україні 4-5 травня вночі місцями невеликі, вдень повсюди помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, лише вдень 4 травня у більшості західних областей без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

 

Теми: погодаКиївДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаУкраїнців попередили про погіршення погоди: перший рівень небезпеки

У МОЗ назвали нову область-лідер по поширенню Covid-19

відео, інфографікаВ Україні виявили півтисячі нових хворих коронавірусом, ще 9 людей загинули

Перукарням і кав’ярням приготуватися до відкриття: документ МОЗ майже готовий

Мер Черкас впевнений, що йому погрожував заступник Єрмака

Росія наполягала на видачі організаторів заворушень в Одесі 2 травня – МЗС

Усі головні новини...
погода
У Києві та трьох областях у суботу будуть грози і шквали
Погода на вихідні: в Україні буде по-літньому тепло, місцями дощитиме
На травневі свята Україну накриють грози
Останні новини
12:29
У ВСУ за минулу добу коронавірус виявили у 4 осіб
12:17
Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі постраждали троє українських бійців
11:50
ІнфографікаКількість захворювань на COVID у Києві перевалила за 1,5 тисячі
11:37
мапаУкраїнців попередили про погіршення погоди: перший рівень небезпеки
11:22
Telegram знову переносить запуск блокчейна TON
10:46
У МОЗ назвали нову область-лідер по поширенню Covid-19
10:28
фотоУкраїнець з Іноземного легіону Франції загинув під час операції в Малі
10:21
У квітні оптові ціни на дизпаливо знизилися більш ніж на 20%
09:55
відео, інфографікаВ Україні виявили півтисячі нових хворих коронавірусом, ще 9 людей загинули
09:14
Перукарням і кав’ярням приготуватися до відкриття: документ МОЗ майже готовий
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!