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Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі постраждали троє українських бійців

Неділя, 3 травня 2020, 12:17

3 травня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Трое українських військових отримали бойові травмування.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "По українських захисниках поблизу Оріхового, окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 30 мін. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу".

Деталі: У штабі наголосили, що такі злочинні дії загарбників ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

У пресрелізі зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Українська правда
Теми: війнаДонбасЗбройні силитероризм
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