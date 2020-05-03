Усі розділи
Укр / Рус

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі постраждали троє українських бійців

Неділя, 3 травня 2020, 12:17

3 травня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Трое українських військових отримали бойові травмування.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "По українських захисниках поблизу Оріхового, окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 30 мін. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу".

Деталі: У штабі наголосили, що такі злочинні дії загарбників ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

У пресрелізі зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Українська правда
Теми: війнаДонбасЗбройні силитероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаУкраїнців попередили про погіршення погоди: перший рівень небезпеки

У МОЗ назвали нову область-лідер по поширенню Covid-19

відео, інфографікаВ Україні виявили півтисячі нових хворих коронавірусом, ще 9 людей загинули

Перукарням і кав’ярням приготуватися до відкриття: документ МОЗ майже готовий

Мер Черкас впевнений, що йому погрожував заступник Єрмака

Росія наполягала на видачі організаторів заворушень в Одесі 2 травня – МЗС

Усі головні новини...
війна
Українець з Іноземного легіону Франції загинув під час операції в Малі
Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі, один військовий зазнав поранень
Бойовики поранили двох українських військових
Останні новини
12:39
У Швеції помер інфікований коронавірусом українець
12:29
У ВСУ за минулу добу коронавірус виявили у 4 осіб
12:17
Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі постраждали троє українських бійців
11:50
ІнфографікаКількість захворювань на COVID у Києві перевалила за 1,5 тисячі
11:37
мапаУкраїнців попередили про погіршення погоди: перший рівень небезпеки
11:22
Telegram знову переносить запуск блокчейна TON
10:46
У МОЗ назвали нову область-лідер по поширенню Covid-19
10:28
фотоУкраїнець з Іноземного легіону Франції загинув під час операції в Малі
10:21
У квітні оптові ціни на дизпаливо знизилися більш ніж на 20%
09:55
відео, інфографікаВ Україні виявили півтисячі нових хворих коронавірусом, ще 9 людей загинули
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!