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Ребров може очолити "Фенербахче"

Неділя, 3 травня 2020, 13:58

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров потрапив в сферу інтересів "Фенербахче".

Джерело: Fotospor

Президент турецького клубу Алі Коч розпорядився відзвітувати про результати роботи 45-річного українця Сергія Реброва.

Дослівно зі звіту: "Зупинив домінування Мірчі Луческу в Україні, ставши два рази поспіль чемпіоном з "Динамо". Почав процес, який призвів до переходу Луческу в "Зеніт".

Деталі: Проте головним кандидатом на посаду головного тренера стамбульського "Фенербахче" наразі є колишній наставник загребського "Динамо" Ненад Бьєліца, якого у квітні на посаді змінив Ігор Йовічевич.

За інформацією видання Тransfermarkt, контракт Реброва з "Ференцварошом" укладений до літа 2022 року.Варто зазначити, що "Фенербахче" пішов на карантин перебуваючи на 7-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Теми: спортТуреччинафутболУгорщина


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